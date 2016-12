Aventură sexuală în tren…

Un prieten îi povestește altuia despre aventurile din vacanță:- Îți închipui, mă urc în tren pentru a mă întoarce acasă și am nimerit într-o cușetă cu o blondă extraordinară, altcineva nu era nimeni, doar noi doi. Am băut un pic…- Și?- Ce, și? Ea s-a dezbrăcat, am rămas pur și simplu fascinat de corpul ei, avea picioare, sâni, fund de zeiță. Apoi am făcut dragoste. După asta însă, ea se ridică și începe a plânge:- Eu, spune ea, sunt o ticăloasă, am un soț atât de bun, el mă iubește atât de tare, îmi este fidel, eu însă uite ce faptă înjositoare am făcut, cât mă căiesc de cele întâmplate, nu am să mi-o iert niciodată.Așa de emoționant vorbea, încât, auzind-o, am început a plânge și eu.- Și ce a urmat?- Ei ce, ce? Așa a fost până am ajuns acasă… plângeam, făceam dragoste, plângeam, făceam dragoste, plângeam, făceam dragoste.