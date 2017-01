Astăzi se lansează „Biblia lui Benedict”

Ştire online publicată Marţi, 10 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai bine vândut ziar german, tabloidul „Bild", care publică deseori fotografii cu femei dezbrăcate pe prima pagină, a lucrat împreună cu Papa pentru a edita „Biblia lui Benedict", informează Reuters. Cotidianul va lansa ediția specială a Bibliei astăzi, în micul oraș bavarez în care s-a născut Papa Benedict al XVI-lea, Marktl am Inn. Volumul va cuprinde 16 pagini de text și imagini furnizate de Joseph Ratzinger despre alegerea sa, despre lectura Bibliei și despre cum și-a ales numele de Benedict. „Este primul papă german din ultimii 500 de ani", a spus editorul „Bild" Kai Diekmann. Diekmann i-a prezentat lui Joseph Ratzinger, miercurea trecută, o copie a Bibliei, cu sigiliul Papei Benedict și legată în piele albă. „Bild", care are 12 milioane de cititori, a susținut patru proiecte speciale legate de Biblie, care s-au vândut în 600.000 de exemplare în ultimii trei ani. Diekmann subliniază că nu există niciun conflict între conținutul ziarului, care este adesea „ușor deocheat", și interesul său pentru religie. „De ce n-ar apărea în același ziar frumusețea creației lui Dumnezeu și problemele religioase? Religia nu este afectată. Citiți Biblia sau uitați-vă la plafonul Capelei Sixtine", a spus el. „Biserica trebuie să fie acolo unde sunt oamenii".