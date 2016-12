Arta de a face afaceri

Ştire online publicată Luni, 11 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La spargerea unei bănci, participă doi spărgători. Primul strigă: „Nu mișcă nimeni! Țineți cont: banii sunt ai altora, viața este a voastră.” Toată lumea din bancă s-a întins pe podea, în liniște.Asta se numește „Schimbarea Modului de Gândire”.O tipă se întinde provocator pe masa din fața ei, încercând să atragă atenția. Spărgătorul i se adresează: „Vă rugăm să fiți civilizată! Acesta este un jaf, nu un viol!”Asta se numește „Profesionalism - Concentrează-te doar pe ceea ce știi să faci”.Când s-au întors de la seif, spărgătorul cel tânăr (cu studii MBA) i-a spus hoțului mai bătrân (care avea doar studii primare) „Hai să numărăm câți bani am furat!”. Hoțul bătrân, indignat îi răspunde: „De ce să pierdem noi atâta timp și să ne prindă, când putem să aflăm diseară, de la știri, câți bani lipsesc din bancă.”Asta se numește „Experiență - În zilele noastre, experiența este mult mai importantă decât calificările de pe hârtie de la cursurile POSDRU”.Imediat după ce hoții au părăsit banca, directorul i-a ordonat casierului să cheme repede poliția. Casierul, după ce se gândi o secundă îi răspunse: „Domnule Director, nu e mai bine să punem 5 milioane de euro deoparte și să spunem că i-au furat hoții?”Asta se numește „Transformarea Amenințărilor în Oportunități - a întoarce o situație defavorabilă în avantajul tău”.Casierul zâmbind: „Ar fi minunat să avem câte o spargere în fiecare lună!”Asta se numește „Oportunitate - Fericirea este cea mai importantă.”Seara la știri se anunță că doi hoți au intrat într-o bancă și au dat o spargere de 100 milioane de euro.Hoții au început să numere banii de mai multe ori și nu le ieșeau decât 20 de milioane. Furioși au început să înjure: „Noi am făcut planuri, am riscat ani grei de închisoare sau poate chiar viața și directorul s-a ales cu 80 de milioane, cât ai bate din palme?!?”Asta se numește „Știință managerială - Cunoașterea este mai valoroasă decât aurul!”Directorul băncii este fericit și zâmbitor, că pierderile lui de la bursa de valori sunt acum acoperite de acest jaf. Plus că i-au ieșit și câteva milioane bune bani de buzunar. Iar banca este pe profit.Asta se numește „Arta managementului - Curajul de a-ți asuma riscuri!”