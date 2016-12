Armele nu ucid, iar lingurile nu îngraşă

Armele nu ucid, iar lingurile nu îngrașă

Ştire online publicată Marţi, 09 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mi-am pus ieri arma în grădina din fața casei, i-am dat șase gloanțe și, observând că nu are picioare, am pus-o într-un scaun cu rotile, pentru a o ajuta să se deplaseze.Cât am fost plecat, poștașul a trecut pe la mine și mi-a lăsat plicurile, copilul vecinilor a intrat să-și ia mingea de fotbal ce sărise în curte la mine, o fetiță și-a plimbat câinele prin fața casei mele și au trecut și câteva mașini pe stradă, prin fața casei.După 10 ore, mi-am verificat arma și aceasta nu se deplasase nicăieri și nici nu a omorât pe nimeni, în ciuda tuturor oportunităților pe care le-a avut. Vă imaginați cât de surprins am fost, pentru că mulți mi-au zis că armele sunt periculoase și că omoară oameni! Sau sunt eu în posesia celei mai leneșe arme din lume?Habar n-am, dar trebuie să mă duc să-mi verific și lingurile din bucătărie, deoarece am auzit că acestea îi fac pe oameni să se îngrașe.