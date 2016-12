Ardeleanul paraşutist

Ardeleanul parașutist

01 Decembrie 2011

Zice-se că un ardelean se duce să se dea cu parașuta. În avion instructorul îl învață cum să procedeze:- Apoi după ce te arunci matale din avion, numeri până la zece și tragi de sfoara asta să se deschidă parașuta.- No binie, zise ardeleanul nostru și sări din avion.Instructorul privește din avion cum nea’ Gheorghe se duce jos ca pietroiul fără ca parașuta să se deschidă. Avionul face stânga-mprejur și aterizează. Instructorul se aruncă într-un Jeep într-o căutare disperată pe câmpul plin de căpițe de fân. Într-un final aude un zgomot dintr-o căpiță. Când se apropie de locul cu pricina îl aude pe nea Gheorghe murmurând cu nasul în fân:- Apoi no mă rog frumos nouă,… apoi no mă rog frumos zece…Și nea Gheorghe trage cu sete de sfoara parașutei.