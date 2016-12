Anunţ matrimonial etiopian

Anunț matrimonial etiopian

Ştire online publicată Marţi, 22 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bună, numele meu este Kebe-deh, sunt un tânăr etiopian din Bahir, dornic să găsească o femeie pe măsura micilor sale pretenții alături de care să înceapă o relație de lungă durată pentru amor sporadic. Am înălțime 1,72 și 37 de kilograme, dar de o lună urmez o dietă strictă, ce mă va ajuta să scap de kilogramele în plus. Acum trei luni am terminat Colegiul de Vânătoare cu Arcul și Alte Arme cu Coardă, specializarea Praștie. În prezent, mă pregătesc pentru un masterat în domeniul Traiectoria Ghindelor și a Bilelor de Rulment - Calcul Exponențial. Printre pasiuni enumăr două vecine și, accidental, un verișor, muzica formației Stomp și antricotul de antilopă frăgezit de o leoaică gestantă. Practic alergatul în aer liber, mâncatul în aer liber, dormitul în aer liber și sexul outdoors. Cu toate astea, bănuiesc că sunt un om de casă. Vorbesc fluent. Visul vieții mele este să câștig cursa de 10.000 de metri la Olimpiadă, vis ce ar fi fost perfect realizabil dacă n-ar mai fi existat încă trei milioane de etiopieni care să-și dorească același lucru. Vreau o doamnă cultivantă de rădăcinoase, suficient de atrăgătoare pentru a putea fi utilizată drept momeală, de preferință cu studii antropologice (mă rog, dacă nu asupra ei, măcar asupra unei rude de gradul întâi). Nu contează vârsta, dar vor avea întâietate cele care și-o cunosc. Dacă te recunoști în descrierea mea, înseamnă că viața a fost nedreaptă cu tine și eu sunt ultima șansă. Nu ezita, probabilittea de a găsi altul ca mine este la fel de mică precum aceea de a poza topless pentru National Geographic.