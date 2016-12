Anunţ la mica publicitate internaţională: „Vând ţară, România, km reali“

Anunț la mica publicitate internațională: „Vând țară, România, km reali“

Ştire online publicată Luni, 26 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vând țară avariată, aproape 22 milioane locuitori, pe butuci, km reali 238.391, ultimul proprietar.Stare tehnică: Are probleme cu alimentarea, o mică defecțiune la mecanismul de direcție, că nu ține linia dreaptă și merge cam înfrânată. Cutia de viteze e blocată în marșarier. Este înmatriculată în Euro-pa, cu numere provizorii, se mai poate circula cu ea maxim o lună.Istoric: Este fabricată acum 2000 de ani, sub licență romană. A fost avariată în repetate rânduri. Prima dată a fost condusă de niște ciobani, dar au mai călărit-o și alții. A fost reparată numai cu piese second hand, aduse de pe la turci. O perioadă a fost condusă bine de niște nemți, Carol I și Ferdinand, dar apoi a încăput iarăși pe mâna unor idioți care au băgat-o prin toate gropile. Exteriorul a fost vopsit în 1989, dar interiorul este încă plin de rugină. A mai avut câteva reparații capitale, în 1600, 1859 și 1918, dar a mai și pierdut o parte din piese.Combinații: Predau leasingul, mai sunt de plată la ea câteva zeci de miliarde de euro. Accept și variante de schimb cu o țară similară din Africa, oricât de mică ar fi, dar să funcționeze. De ce o vând: Sincer să fiu, o vând că m-a lăsat în drum și nu mă pricep la ea. Plus că îmi consumă cam mult și ca s-o repar mă costă cât nu face. Oricum, eu n-am permis de conducere pentru categoria asta de țară, așa că… să o conducă cine s-o pricepe. Dacă nu o vrea nimeni, o dezmembrez și o vând pe bucăți. E păcat de ea, vă spun. Sper să o ia cineva care știe să o aprecieze.