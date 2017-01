Şantajist de mic

Șantajist de mic

Miercuri, 22 Iunie 2016

Un puști vede pe unu’ ieșind dintr-un bordel și se ia după el:- Nene, am văzut de unde-ai ieșit! Am văzut de unde-ai ieșit!- Măi copile, ia de-aici un ban, dar lasă-mă-n pace!Puștiul, după el, îl urmărește până acasă.- Nene, acum știu și unde stai! Acum știu și unde stai!- Măi drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot, bine?Puștiul pleacă acasă, mamă-sa îl prinde cu banii și-l somează să spună de unde-i are. Copilul spune și mama sa îl ceartă foarte tare, punându-l să se ducă a doua zi la biserică, să se spovedească.A doua zi, ăsta mic se conformează, se duce la preot și, când să-i pună patrafiru-n cap, puștiul zice:- Nene, acum știu și unde lucrezi!