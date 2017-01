Andra şi Cătălin Măruţă au devenit părinţi

Andra și Cătălin Măruță au devenit părinți

Ştire online publicată Joi, 17 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Zi mare pentru Andra și Cătălin Măruță. Ieri dimineață, cei doi au dat ochii cu micuțul lor, artista născând prin cezariană la un spital din Capitală. În jurul orei 11, Andra a născut un băiețel de 3,760 kilograme și 54 cm. David, așa cum se va numi băiețelul, a primit nota 10 la naștere și a fost adus pe lume cu ajutorul profesorului Poiană de la spitalul Regina Maria. Băiatul familiei Măruță va avea aceeași dată de naștere ca și medicul care a asistat-o pe Andra, el aniversându-și astăzi, 16 martie, ziua de naștere. Cei doi sunt în culmea fericirii că au devenit părinții unui băiețel. Andra a luat doar 14 kilograme în timpul sarcinii și a fost foarte atentă la ce a mâncat. Andra a ajuns ieri dimineață, în jurul orei 08,15, la spitalul Regina Maria însoțită de soțul său și de socri. „Sunt pregătită, abia aștept. Am emoții. Vă rog să filmați burtica, în curând n-o să mai fie. Aseară am făcut ultimele aranjamente în camera lui. El trebuie să fie sănătos. Am exersat cu nepoțeii. Se zice că e altfel cu copiii tăi. Bebe a fost foarte cuminte. Doresc tuturor femeilor așa sarcină cum am avut eu. E primul copil, ne-am bucurat, indiferent dacă era fetiță sau băiețel. Nu vrem să ne oprim la unul”, a declarat Andra pentru CANCAN înainte să intre în maternitate.