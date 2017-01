Amantul nu mai are nicio şansă de scăpare

Amantul nu mai are nicio șansă de scăpare

Ştire online publicată Joi, 27 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie avea un amant care o vizita când soțul era plecat la serviciu. Într-una din zile, fiul ei de 9 ani se ascunde în șifonierul din dormitor. Ea îl primește pe amant și soțul ei vine acasă pe neaștep-tate, așa că ea îl ascunde pe amant tot în șifonier. Băiețelul spune: E întuneric aici. Bărbatul șoptește: Da, este. Băiatul: Am o minge de baseball. Bărbatul: Foarte bine. Băiatul: Vrei s-o cumperi? Bărbatul: Nu, mulțumesc. Băiatul: Tata e afară. Bărbatul: OK, cât costă? Băiatul: 250 de dolari. Peste o săptămână, cei doi nimeresc din nou împreună în șifonier. Băiatul: E întuneric aici. Bărbatul: Da, este. Băiatul: Am o mănușă de baseball. Bărbatul: Cât vrei pe ea? Băiatul: 750 de dolari. Bărbatul: Fie. După câteva zile, tatăl îi spune băiatului: „Ia-ți mingea și mănușa și hai afară să jucăm baseball.” Băiatul îi spune că nu poate pentru că le-a vândut unui prieten. Tatăl: Și cu cât le-ai vândut? Fiul: 1.000 de dolari. Tatăl spune: Nu e frumos să-ți jefuiești prietenii așa. Te duc la biserică, trebuie să te spovedești. Se duc la biserică și tatăl îl pune pe băiețel să intre în confesional și închide ușa. Băiatul: E întuneric aici. Preotul: Iar începi?