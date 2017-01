Amanta blondă şi soţia nervoasă

Amanta blondă și soția nervoasă

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

M-am dus aseară pe la amanta mea blondă să-i spun „La muți ani”.- Iubito, vreau să o facem ca niciodată! i-am zis. Mai ales că azi m-a enervat nevastă-mea la culme când m-a făcut maimuțoi și vreau să mă răzbun!- Costele, nu pot, îmi răspunse ea, tristă.- Dar de ce iubito, ce s-a întâmplat? am întrebat-o.- Tocmai am aflat că noi de fapt suntem rude.- Dar cine naiba ți-a mai spus și tâm-penia asta?- Tu, adineauri…- Eu?!- Da. Am crezut că numai pe mine m-a făcut nevastă-ta maimuță.