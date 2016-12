Alzheimer are avantajele sale...

Ştire online publicată Miercuri, 02 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La 95 de ani Don Juan s-a decis sa se mai insoare o data....cu Ana, o tanara de 25 de ani.Dupa nunta, din cauza diferentei de varsta, Ana s-a decis sa doarma in camere separate. Dupa petrecere, Ana se pregateste sa se culce, cand....ciocanituri in usa...Este proaspatul ei sot, Don Juan trecut de 95 de ani. Ii ofera Anei un numar de neuitat si zambind, ii da un pupic, apoi se intoarce in dormitorul sau. Peste o jumatate de ora bate din nou la usa Anei....pregatit pentru numarul urmator...care-I reuseste fara probleme. Un zambet si un pupic...si se intoarce in dormitorul sau. Dupa nici o ora acesta bate din nou la usa Anei...proaspat de parca ar fi de 25 de ani. El incepe un numar irezistibil si salbatic ca in tinerete.Ca de obicei, la sfarsit...pupic si... la el in dormitor. A cincea oara sta iarasi in fata usii de parca nu ar fi fost niciodata acolo. Cand vrea sa se intoarca in dormitorul lui, Ana il intreaba daca nu vrea sa ramana acolo, dar Don Juan ii raspunde ca la varsta sa nu mai are rezistenta si trebuie sa se odihneasca. Ana izbucneste in ras:- Modestule, eu am cunoscut atatia barbati cu multe decenii mai tineri ca tine, care nu mi-au oferit ce mi-ai oferit tu !!!Don Juan sta cateva minute pe ganduri, contrariat, dupa care o intreaba pe Ana:- Am mai fost azi la tine?MORALA: Alzheimer are avantajele sale...