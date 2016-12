Agenţi secreţi de tot râsul

Agenți secreți de tot râsul

Miercuri, 07 Decembrie 2016

Un cuplu de agenți secreți proaspăt căsătoriți se află în luna de miere, cazați la un hotel de lux.- Auzi, or fi microfoane pe aici?- Nu știu, o să caut...Caută după perdea, după tablouri, în telefon, sub pat...- Aha!! Aici sunt!Sub carpetă, găsește un disc, în care se ascundeau fire, prinse în patru șuruburi, își scoate cuțitul, le deșurubează, ia discul și îl aruncă pe geam.La recepție, dimineața, sunt întrebați:- Cum a fost camera până acum, cum au fost serviciile, cum vă simțiți la noi?- De ce îmi puneți toate întrebările astea?- Păi, cuplul de sub dumneavoastră ni s-a plâns că a căzut lustra pe ei...