Află ce cadou ţi se potriveşte de Moş Crăciun

Află ce cadou ți se potrivește de Moș Crăciun

Ştire online publicată Marţi, 10 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

CHESTIONAR:1. Ce fel de mâncare preferi?a) Fasole bătută fără motiv.b) Orice legumă cilindrică umplută cu carne.c) Șaorma cu Salam.d) Prăjitură cu răvaș complicat.2. Cât de des faci sex?a) De câte ori îmi vine un lot nou de „fetițe”.b) Foarte des, dacă partenerul are suflet mare și noduros.c) Sunt regele la femei, pe sistem.d) Dragostea trupească e supraevaluată.3. Ce faptă bună ai făcut anul acesta?a) N-am bătut un pieton când a trecut prin fața mașinii mele, pe zebră.b) O clismă, dar am făcut-o din iubire.c) Am dat maneaua mai încet când a venit Poliția (Glumăăă - Regheton!)d) Am făcut dintr-un calorifer cu zece elemenți simbolul culturii ro-mânești.4. Dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi, ce-ai face?a) La mine-n cartier, sunt Dumnezeu în fiecare zi. Plus că mama e Fecioară.b) Aș ierta Sodoma și Gomora. Și le-aș repo…?! Exact, repop…a!c) Mi-aș sfinți sămânța înainte să o scuip.d) Există Dumnezeu? Iar dacă există, cum arată, are buric, are CNP?5. Mergi la biserică?a) Doar la Silver Church, când iese cu scandal.b) Da, sunt băiețel de cor. Îmi place când enoriașii mă confundă cu popii și-mi spun „Ce faci, popo?”c) Nu merg la biserică. Nu suport să văd că preoții au mai mult aur pe ei decât mine.d) Da, merg să văd femei cernite, care caută bărbați sufletiști, nu afaceriști. Poate prind și eu o șansă să nu mor virgin.6. Cum te vezi peste cinci ani?a) Încă liber, Doamne ajută!b) Peste cinci ani vreau să mă văd cu Marcel.c) Într-un Audi A14.d) Cinci ani pot însemna o clipă sau o eternitate. Într-o clipă, aleg eternitatea.7. La ce clan interlop ai adera?a) Nu înțeleg întrebarea.b) La Clanul Sportivilor, pun pariu că sunt foarte elastici.c) Clanul Gemenilor, pentru că sunt născut în zodia Gemeni.d) Clanul Soprano, pentru că sunt fan Angela Gheorghiu.REZULTATE:Majoritate A: E clar, ești interlop! Cadoul perfect pentru tine este un set multifuncțional de autoapărare împotriva cetățeanului de rând, care-și vede de treaba lui, deranjându-te. Conține: pistol cu bile, sabie ninja, ghiul ascuțit. În caz de prietenie cu poliția din cartier, cadoul are termen de folosință nelimitat.Majoritate B: Îmi pare rău pentru părinții tăi care așteaptă un nepot, dar ești gay. Darul potrivit pentru tine este un vibrator roz, cu baterii cât mai groase. Dacă nu înțelegi de ce e nevoie de baterii groase, e cazul să mai rezolvi o dată chestionarul - ori ai fost nesincer, ori ești Fuego.Majoritate C: Ești cocălar, iar un castron din aur (gravat cu chipul lui Iisus), cu lanț gros pentru a fi purtat la gât, peste burtă, este cadoul ideal pentru tine. Poți fi de bonton, cât ai spune Regheton!Majoritate D: Ei, da, avem și-un intelectual printre noi. Cu siguranță ai citit multe cărți și lucrezi pe salariul minim pe economie, ceea ce te face penibil și demn de disprețul categoriilor A, B și C de mai sus. Nu meriți altceva decât o carte cu multe pagini și cu scris mărunt. Neproductivule!