Afaceri imobiliare de succes

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Doi prieteni, un român și un țigan, își fac casele una lângă alta. Cumpără aceiași metri de teren, angajează același arhitect, construiesc casele identice, folosesc aceleași materiale, costurile sunt egale. Termină ei casele și stau în curte la o bere. Românul se uită admirativ la casa lui și spune:– Dacă aș vrea s-o vând, iau pe ea 50.000 euro.Țiganul se uită și el la casa lui, apoi la casa prietenului și spune:– Eu, dacă aș vinde-o, aș lua pe ea 70.000 euro.Românul, intrigat, întreabă:– Cum așa!? Am cheltuit aceiași bani și casele sunt la fel.– Da, dar eu nu am vecin țigan!