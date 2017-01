Afaceri cu amantul mamei

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie avea un amant care o vizita când soțul era plecat la serviciu.Într-una din zile fiul ei de 9 ani se ascunde în șifonierul din dormitor.Ea îl primește pe amant, soțul ei vine acasă pe neașteptate, așa că îl ascunde pe amant tot în șifonier.Băiețelul spune: - E întuneric aici.Bărbatul șoptește: - Da, este.Băiatul: - Am o minge de fotbal.Bărbatul: - Foarte bine.Băiatul: - Vrei s-o cumperi?Bărbatul: - Nu, mulțumesc.Băiatul: - Tata e afară.Bărbatul: - OK, cât costă?Băiatul: - 250 de leiPeste o săptămână, cei doi nimeresc din nou împreună în șifonier.Băiatul: - E întuneric aici.Bărbatul: - Da, este.Băiatul: - Am mănuși de fotbal.Bărbatul: - Cât vrei pe ele?Băiatul: - 750 de lei.Bărbatul: - Fie.După câteva zile, tatăl îi spune băiatului:- Ia-ți mingea și mănușile și hai afară să jucăm fotbal.Băiatul: - Nu pot. Le-am vândut.Tatăl: - Și cu cât le-ai vândut?Fiul: - 1.000 de lei.Tatăl spune: - Nu e frumos să-ți jefuiești prietenii așa.Te duc la biserică, trebuie să te spovedești.Se duc la biserică și tatăl îl pune pe băiețel să intre în confesional și închide ușa:Băiatul: - E întuneric aici.Preotul: - Iar începi?