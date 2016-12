Afaceri ca-n România

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un neamț, un francez și un român, constructori, foști colegi de facultate se întâlnesc să vadă ce lucrări au realizat. Merg prima dată în Germania. Îi ia neamțul cu mașina de la aeroport, îi plimbă prin șantiere, le arată autostrada, le spune că a durat un an proiectarea și un an construcția, apoi îi duce în vila lui mică, dar cochetă.- Bine, dar cum îți permiți să trăiești în asemenea lux? întreabă românul și francezul.- Din profitul de la autostradă.Pleacă toți trei în Franța. Îi plimbă francezul prin șantiere, le arată autostrada aproape finalizată și îi duce în castelul său, unde îi tratează numai cu delicatese.- Frumoasă lucrarea, dar cum îți permiți un asemenea lux? îl întreabă prietenii.- Am făcut benzile cu 5 cm mai înguste, proiectarea a durat 2 ani și construcția tot atât, dar mi-au rămas mulți bani.Vine rândul românului să le arate prietenilor săi ce lucrări a făcut. Îi aduce în țară cu avionul său privat, îi ia de la aeroport cu limuzina lui Mercedes ultimul tip și îi duce la noul său palat. Mănâncă, beau, se distrează. La un moment dat vine și întrebarea cheie.- Bine, măi Iordache, tu ne întreci cu mult pe amândoi la un loc. De unde ai bani pentru avion privat, super limuzină și un asemenea palat?- Evident, din autostradă, le răspunde românul.- Păi, du-ne s-o vedem că ne-ai făcut curioși! E suspendată, câte benzi are?- Este abia în stadiul de proiect.- De când?- De 5 ani.