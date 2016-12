Adevăruri despre femei şi dragoste

Adevăruri despre femei și dragoste

Ştire online publicată Vineri, 15 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În materie de dragoste fizică, astăzi, hainele jenează mai mult decât principiile.(Philippe Bouvard)Soarta favorabilă e ca fe-meia: dacă nu profiți de ea când îți iese în cale, mâine n-o mai prinzi, că a avut-o altcineva.(Napoleon)Cine știe să descifreze privirile femeilor, nu mai are nimic de învățat.(William Shakespeare)Dacă soțiile ar fi bune, și Dumnezeu și-ar lua una.(Sacha Guitry)Bărbatul a fost creat înaintea femeii ca să apuce să spună și el câteva cuvinte fără să-l întrerupă nimeni.(Jules Renard)Când un bărbat îți fură nevasta, nu există răzbunare mai bună decât să-l lași să o păstreze.(Sacha Guitry)Bărbații vor să fie prima dragoste pentru femei, în timp ce femeile vor să fie ultima dragoste pentru bărbați.(Oscar Wilde)Plăcerea din dragoste ține doar un moment, durerea din dragoste ține o veșnicie.(Autor necunoscut)Numai fetele cuminți își țin un jurnal. Fetele rele n-au timp.(Tallulah Benkhead)Soțul este ceea ce rămâne dintr-un pământ după ce i se extrag anumiți nervi.(Helen Rowland)Orice femeie poate să mimeze singură că are un orgasm, dar numai cu ajutorul unui bărbat poate să mimeze că este îndrăgostită.(Woody Allen)Sex-appeal-ul este doar 50% meritul femeii. Restul este meritul bărbatului care se uită la ea.(Sophia Loren)