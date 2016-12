Adevăruri despre Chuck Norris

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Noi toți dăm Checkin pe facebook. Chuck Norris dă Checkout.Iphone-ul lui Chuck Norris are mărul întreg.Chuck Norris nu poartă ceas. El decide cât e ceasul.Chuck Norris nu va face niciodată infarct. Inima nu e atât de tâmpită să-l atace.Când Chuck Norris taie ceapa, nu plânge el, ci ceapa.Chuck Norris strănută cu ochii deschiși.Când merge la culcare, Bau-Bau se uită în dulap și sub pat să nu fie cumva acolo Chuck Norris.Chuck Norris a reușit să numere până la infinit. De două ori.Chuck Norris poate să aplaude cu o singură mână.Chuck Norris a lovit odată un cal în barbă. Descendenții acelui cal se numesc acum girafe.Chuck Norris s-a născut într-o cabană construită de el.Chuck Norris a înghițit odată un borcan de somnifere. L-au făcut să clipească.Chuck Norris a ars odată o pădure când făcea experimente cu apă.Când Chuck Norris face flotări, nu se ridică pe el, el împinge pământul în jos.Tu trăiești pentru că te-a lăsat Chuck Norris în viață.Dinozaurii nu au murit din cauza meteoriților. Chuck Norris a fost ...Chuck Norris omoară 14 oameni albi pe zi doar ca să dovedească că nu e rasist.Chuck Norris a mers pe stradă odată având o erecție masivă. Nu au fost supraviețuitori.Casa lui Chuck Norris nu are uși sau ferestre, are numai ziduri prin care acesta trece.Când Chuck Norris intră în apă el nu se udă, apa se Chuck Norrisează.Chuck Norris trântește ușile rotative.Doar Chuck Norris poate să omoare două pietre cu o singură pasăre.Lui Chuck Norris nu i-a crescut niciodată păr pe cojones pentru că părul nu crește pe oțel.Chuck Norris și-a pierdut vir-ginitatea înaintea lui ta-su’.Chuck Norris a privit moartea în ochi. Moartea a început să plângă.Pulsul lui Chuck Norris se măsoară pe scara Richter.Dacă Chuck Norris ar vedea ce scriem noi, ar șterge internetul și l-ar pune pe un DVD (doar pentru el).Când Chuck Norris aprinde o țigară se face zi.Nu există bancuri cu Chuck Norris, toate sunt reale!!!