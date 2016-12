Adevărul crud despre nevastă

Ştire online publicată Miercuri, 11 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip bine întâlnește o tipă, la fel de bună și vrea s-o ia de nevastă pe loc, orbit de frumusețea ei.- Dar nu știm nimic unul despre celălalt, spune ea.- Dar nu-i nimic, aflăm pe parcurs, ne descoperim încetul cu încetul, o liniștește el.Așa că ea a acceptat, s-au căsătorit și au plecat în luna de miere la mare. Într-o dimineață, pe când erau la plajă pe marginea piscinei, el se ridică de pe șezlong, se cațără la trambulina de 10 metri și execută o săritură șurub cu 2 întoarceri la 90 de grade și o rotație completă, apoi o intrare perfectă în apă la ateri-zare. După încă vreo câteva de-monstrații, se întoarce înapoi pe șezlong ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.- Ai fost incredibil, iubitule, îl întâmpină ea, încă surprinsă de reprezentație.- Am fost campion olimpic la sărituri. Vezi, ți-am spus că ne vom cunoaște încetul cu încetul.Ea se ridică de pe șezlong, intră în piscină și începe să înoate. După 50 de lungimi de bazin, fără pauză, se întoarce înapoi pe șezlong, nearătând nici cel mai mic semn de oboseală.- Ooo, incredibil, te pomenești că și tu ai fost campioană la vreo probă de rezistență la înot?- Nuuuu, spune ea, am fost curvă la Brăila, dar lucram pe ambele maluri ale Dunării..