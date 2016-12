Adam către Eva: „Ia dă să văd ce ai tu sub frunză“

Erau Adam și Eva în Paradis, în costumele lor tradiționale.- Eva, ia dă să văd ce ai tu sub frunză…- A, nu, nu se poate!!!Trosc!! Adam îi dă cu o bâtă în cap. Eva leșină. Adam se uită sub frunză și se miră:„Băăă, unde dai și unde crapă…”După trei ore se scoală Eva și îi dă la rândul ei o bâtă în cap lui Adam, se uită sub frunză și zice: „Ia te uită, unde dai și unde iese cucuiul…”