Acoperire

Ştire online publicată Vineri, 21 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip elegant intră într-un renumit magazin de bijuterii însoțit de o superbă domnișoară. Împreună aleg un colier de 50.000 de euro pentru ea. Fără ezitare, omul scoate carnetul de cecuri și îl completează cu suma respectivă. Vânzătorul era un pic derutat deoarece suma era considerabila și era prima data când îi vedea pe cei doi.- Am sentimentul că vă gândiți în sinea dumneavoastră dacă cecul are acoperire sau nu.- Hmmm, păi,… da…- Astăzi e sâmbătă și banca mea este închisă dar iată cum propun să facem: eu vă las cecul completat, iar bijuteria rămâne la dumneavoastră în magazin. Luni vă duceți la bancă, încasați cecul și apoi trimiteți colierul prin curier domnișoarei, zise omul în timp ce se sorbea din ochi cu tânăra parteneră. Bijutierul, satisfăcut de această propunere, acceptă. Când se duce luni la bancă, însă, stupoare: cecul nu avea acoperire. Consternat, bijutierul telefonează clientului care îi spune:- Dar nu este nimic grav! Pe dumneavoastră nu v-a costat nimic iar eu am petrecut gratuit o noapte sălbatică cu domnișoara! Vă mulțumesc pentru colaborare!