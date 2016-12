Accidente rutiere de tot râsul. Declaraţii antologice date la Poliţie

Accidente rutiere de tot râsul. Declarații antologice date la Poliție

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un avion mi-a tăiat calea. „În timp ce mă deplasam cu autoturismul proprietate personală pe DN1 în direcția Otopeni, un avion mi-a tăiat calea, prin aer. Nu cred că circula regulamentar întrucât era foarte aproape de sol. Atunci fiul meu a țipat, și normal, pentru că era disperat, el are doar 9 ani, și eu am accelerat ca să evit avionul și am intrat în mașina din fața mea care era condusă de o femeie. Să știți, domnule agent, că femeia m-a și înjurat.“Mașina a plecat singură. „Șoferul dubei s-a uitat exact în ochii mei și eu am accelerat, pentru că am considerat că ne-am înțeles din priviri”, a susținut un conducător auto care nu s-a asigurat la plecarea de pe loc. „Sigur că n-am mai semnalizat, dar pe urmă șoferul respectiv n-a mai vrut să recunoască că s-a uitat la mine... Dar eu pot să vă spun că are ochii albaștri...” Sau...„Eu stăteam liniștit pe loc, la semafor. Deodată, mașina a plecat singură și l-a atins în bară pe conducătorul auto din fața mea. Atunci el s-a enervat și a dat tare cu spatele și mi-a spart farurile și mi-a îndoit bara... Eu n-am avut nicio vină”.Se prefăcea că traversează. „Am văzut cum autoturismul din fața mea a lovit pietonul, dar pietonul s-a ridicat și atunci l-am lovit și eu”, mărturisea un conducător auto. „Nu credeam că se mai ridică”, și-a susținut omul nevinovăția.De altfel, și într-un accident în care au fost implicate mai multe mașini, se pare că tot un pieton a fost de vină. „O femeie se prefăcea că traversează. Pe șoferul din fața mea l-a păcălit și a frânat. Am oprit și eu, dar șoferul din spatele meu, care și el își dăduse seama că femeia se preface, a intrat în mine și m-a împins în mașina din față. Pe urmă a fost cum am spus eu. Femeia nici n-a mai traversat...”