Accident aviatic

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În România se fabrică un nou model de avion de bombardament.La primul zbor de probă, avionul se prăbușește, cutiile negre sunt furate de țigani, nimeni nu poate trage nici o concluzie asupra catastrofei.La inspecția Ministerului Apărării, singurul martor ocular este badea Ion, un cioban care se uita cu o privire tâmpă de analfabet.- Spune baciule, îl întreabă un colonel, ce-ai observat?- Apăi, domnule dragă, o hărăbaie zbura, când numa’ ce o pălălaie s-o aprins, no și unde nu s-o țâpat hărăbaia în gios…- Baciule, nu înțeleg nimic din ce-mi povestești. Fii, te rog, mai clar!- Păi bine, domnule dragă, de ce nu spui așa?Ieri, la ora 14:00, un bombardier de tip Stealth, greșind unghiul de incidență cu cel de așezare, a intrat într-o vrie necontrolabilă, în acel context a pierdut ireversibil altitudine, astfel încât s-a produs acest regretabil eveniment.- Baciule, ești tare, spune colonelul, dar de unde știi termenii aceștia?- Ha! Ha! D-apăi când eu eram comandant de escadrilă, matale erai cioban, ca mine!