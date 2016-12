9 dovezi clare care arată că bărbaţii sunt discriminaţi

9 dovezi clare care arată că bărbații sunt discriminați

Ştire online publicată Miercuri, 03 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

1. Un bărbat, dacă are o problemă, trebuie s-o rezolve (că de-aia e bărbat). Femeia trebuie să găsească... un bărbat.2. În caz de dezastre, catastrofe naturale, naufragii, femeile și copiii sunt salvați primii. Bărbații întotdeauna la urmă.3. Dacă două femei se îmbrățișează, se țin de mână, se sărută, stau împreună, înseamnă că sunt prietene. Dacă doi bărbați fac asta, sunt poponari.4. Dacă o femeie nu se descurcă cu banii, înseamnă că are o problemă financiară. Dacă un bărbat nu se descurcă cu banii, el este un incapabil, un ratat, un neisprăvit.5. Dacă o femeie face nazuri, este capricioasă, cu toane, nu știe ce vrea, își exprimă liber emoțiile, se destăinuie, înseamnă că e feminină. Dacă un bărbat face asta, înseamnă că e imatur, slab, efeminat.6. Femeile au dreptul să mănânce gra-tis la restaurant, să intre gratis în cluburi etc. Bărbatul plătește întotdeauna.7. Bărbatul trebuie să fie tot timpul amabil, politicos, atent cu femeile. Ele nu au nicio obligație în acest sens față de bărbați.8. Dacă o femeie naște, este sfântă. Bărbatul ajunge sfânt când e răstignit pe cruce.9. Femeile sunt numite „sexul frumos”. Bărbații, nu!