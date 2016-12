10 motive pentru care românii n-au plecat încă la război

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

1. Nu știm încă în ce formație să așe-zăm soldații: 4-4-2 sau 4-3-3.2. Toți bocancii sunt mărimea 44.3. Muniția de război s-a epuizat la antrenamente.4. Vopseaua proaspătă de pe tancuri nu s-a uscat.5. Fregata Regina Maria are ITP-ul expirat de când am intrat în NATO.6. Pe hartă, apar Kaufland și Carrefour în loc de unități militare.7. Militarii calificați nu se pot prezenta la război pentru că începe sezonul castraveților în Spania.8. Motorina costă prea mult pentru a folosi Transportoarele Amfibii Blindate.9. Binecuvântarea soldaților ar costa o avere dacă ne-am raporta la lista de prețuri a Patriarhului Daniel.10. Iohannis nu are atâtea decorații „Ordinul Steaua României în grad de cavaler” câți eroi are România.