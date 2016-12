Zonele din Constanţa unde „atacă“ hoţii din buzunare

Zonele din Constanța unde „atacă“ hoții din buzunare

Înghesuiala din spații restrânse sau zonele publice aglomerate sunt, dintotdeauna, preferatele hoților din buzunare. Drept pentru care, stațiile mijloacelor de transport în comun, autobuzele, dar și piețele agro-alimentare se numără printre zonele unde pot fi întâlniți acești infractori.În ultima perioadă, hoții din buzunare și-au îndreptat atenția și asupra intrărilor în mall-uri. Astfel, potrivit polițiștilor de la Compartimentul Furturi din Buzunare, din cadrul Biroului Investigații Criminale - Poliția municipiului Constanța, până în prezent s-a stabilit că autorii sunt un bărbat și o femeie, ambii de etnie romă, de până în 30 de ani. Victimele sunt în general femei, care ies din magazine încărcate cu sacoșe și nu mai sunt foarte atente în ce buzunar au telefonul sau portofelul.„Prima se apropie femeia, care se lovește de victimă și astfel îi distrage atenția. Locul este ales, bineînțeles, să fie mai îngust, la ieșirea din centrul comercial sau la câțiva metri de ieșire. În timp ce victima este atentă la femeie, din partea opusă se apropie bărbatul care îi sustrage telefonul sau portofelul. Victima este prinsă la mijloc, este atentă la femeie și nu observă când este «făcută» la buzunare”, a descris metoda de operare a șuților agentul șef principal Cătălin Ologu, din cadrul Compartimentului Furturi din Buzunare.Furturile comise prin această metodă au fost surprinse de camerele de supraveghere ale centrelor comerciale, iar în prezent se desfășoară cercetări pentru prinderea autorilor.O altă metodă folosită de șuți, în supermarketurile din Constanța, este așa numita „metoda umerașului”. Copiată din Franța, metoda este aplicată în municipiul Constanța, în magazinele de articole de îmbrăcăminte de firmă, de o hoață. Și în aceste cazuri, furturile au fost surprinse pe camerele video de supraveghere, astfel că polițiștii au demarat cercetări pentru prinderea autoarei. Până în prezent, au stabilit că suspecta are până în 30 de ani, este brunetă, constituție atletică și se îmbracă elegant. Anchetatorii presupun că aceasta nu este din Constanța, ci vine doar pentru a comite furturile.Furtul este realizat astfel: suspecta are în mână un umeraș cu o haină sau o cămașă, se apropie de victimă, sub pretextul că articolul de îmbră-căminte este pentru o rudă care are măsuri similare cu ale victimei. Și în timp ce apropie umerașul pe victimă, pe sub haină îi sustrage telefonul mobil sau portofelul din poșetă.În continuare, autobuzele rămân unul din locurile pre-ferate de hoții din buzunare. Deși, trebuie menționat că, în ultima perioadă, numărul sesizărilor a scăzut consi-derabil, semn că mulți dintre infractorii specializați pe astfel de fapte au ajuns după gratii.În prezent, după cum ne-au spus oamenii legii, grupările de hoți din buzunare de pe autobuze preferă rutele 43 și 42; fie stau la pândă în stația din Tomis 3, sensul spre centrul orașului, de unde iau autobuzele până în stațiile Dacia, Liceul 4 sau Spitalul Județean - în funcție de cât de repede găsesc victime. Odată coborâți din mijlocul de transport, traversează parcul de vizavi de Spitalul Județean și urcă în autobuz, până înapoi în Tomis 3.Drept dovadă că zona Tomis 3 este punctul de plecare pe traseu al hoților din buzunare este faptul că, de curând, a fost înregistrat un astfel de furt și în autobuzul 102. Victima, o bătrână cu probleme de vedere, care se deplasa greu, s-a urcat din stația din Tomis 3 spre cartierul Inel 2, și i-a fost furată, din sacoșă, suma de 1.200 de lei. Noutatea, în acest caz, este faptul că suspecții i-au tăiat sacoșa cu o lamă sau un cutter. „Această metodă nu a mai fost folosită de mult timp în municipiul Constanța”, spun anchetatorii.Polițiștii le atrag atenția constănțenilor să fie atenți la propriile bunuri în momentul ieșirii din magazine, dar și la urcarea în mijloacele de transport în comun.