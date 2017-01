Ziua veteranilor va fi sărbătorită pe 29 aprilie

Guvernul a decis, ieri, ca Ziua veteranilor de război să fie sărbătorită, în fiecare an, pe data de 29 aprilie. În luna aprilie a acestui an s-au împlinit 105 ani de la instituirea în România a calității de veteran de război, prin Decretul Regal semnat de Regele Carol I, la 29 aprilie 1902, pentru foștii luptători participanți la Războiul de Independență din anii 1877 - 1878. Conform legislației actuale, în categoria veteranilor de război intră persoanele care au luptat în primul sau în al doilea război mondial.