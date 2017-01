„Ziua Porţilor Deschise“ la ISU Dobrogea

1

Rusine Isu. Pt cei care fac lobby celor din 2007. 2007 protejat la disponibilizarile facute

2007 protejat : “Dintr-un inspectorat în care schema de personal nu este acoperită au eliminat din sistem 80 de subofiteri in 15 sep 2011,si inca ceva pentru cei care fac lobby asupra celor din 2007,sa faceti pentru cine merita caci dintre acesti 80 de subofiteri concediati marea majoritate daca nu 100% au fost angajati in anul 2006 cand era obligatoriu sa ai si livret militar ca sa poti participa la examen,examen care nu a fost contestat de nimeni.Au fost eliminati din sistem fara nici un temei ,un criteriu de departajare fata de cei care au ramas ci doar preferintele unor ofiteri.Oare acesti oameni nu au muncit tot cinci ani si s-au instruit si au si ei familii de intretinut?Dar marele lor dezavantaj a fost ca nu au avut relatii (DE SPAGA)cu domnii ofiteri.Caci la suprafata iese nu numai nedreptatea fata de aceia care au participat in 2007 si au fost devansati de cei care au dat spaga dar si fata de cei care meritau sa ramana in strucura dar au fost concediati. Si cei disponibilizati din 2006 au fost implicati in misiuni de salvare, nu au ezitat sa`si faca treaba cat mai bine dar au fost dati afara abuziv.