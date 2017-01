Ziua Marinei Române, sărbătorită cu fast la Constanţa

Ziua Marinei Române, sărbătorită cu fast la Constanța

Ziua Marinei Române va fi sărbătorită și anul acesta în Forțele Navale printr-o serie de ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane de flori la monumente, exerciții demonstrative, jocuri marinărești și spectacole artistice, care vor avea loc în municipiile Constanța și Mangalia.Astăzi, la monumentul Crucea Marinarului de pe faleza Cazinoului are loc o ceremonie de depunere de coroane de flori și defilarea gărzii de onoare, începând cu ora 8.30. Apoi, până la ora 11 vor fi acordate distincții și medalii cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române. De la orele 19, pe faleza din dreptul Comandamentului Flotei are loc un spectacol prezentat de Muzica Militară a Forțelor Navale.Pe 15 august, de Ziua Marinei Române, pe faleza din fața Comandamentului Flotei are loc, începând cu ora 10, un ceremonial militar și religios, urmat de exercițiul demonstrativ „Forțele Navale Române 2013”. Urmează, de la ora 13, desfășurarea de jocuri mari-nărești în Portul Tomis. De la orele 21, tot în portul Tomis, navele își vor aprinde pavoazul electric. O oră mai târziu, marinarii se vor re-trage cu torțe, pe traseul Coman-damentul Flotei, Piața Ovidiu, Prefectura Constanța.Exerciții militare și jocuri marinărești la MangaliaZiua Marinei Române va fi sărbătorită, ca în fiecare an, și la Mangalia. Astăzi, la Monumentul Marinarului Erou va avea loc, începând cu orele 10, o ceremonie de depunere de coroane cu flori. Programul continuă de la orele 20, în portul turistic din Mangalia, cu un spectacol prezentat de către Muzica Reprezentativă a Armatei.De Ziua Marinei, la Mangalia are loc, începând cu ora 10, un cere-monial militar și religios, urmate de exerciții ale scafandrilor Grupului Naval de Forțe pentru Operații Speciale. Programul continuă cu exerciții militare, miniregata și jocuri marinărești, care vor avea loc în portul turistic.De la orele 11.30, Primăria Mangalia și Cercul Militar orga-nizează un spectacol de jocuri marinărești. De la aceeași oră, în portul turistic Mangalia are loc o expoziție de nave și tehnică militară, ateliere interactive și lucrări de matelotaj. De la orele 20, Muzica Militară va organiza un concert, iar de la 21, marinarii se vor retrage cu torțe și se va aprinde pavoazul electric al navelor.