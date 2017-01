Ziua Imnului Naţional, comemorată la Constanţa

1

Un gand pios in amintirea celui care a fost

A fost.Azi s-a ridicat din nou la cer.Au tras in el,l-au ciuruit.La inceput l-au gaurit rusii intre anii 1917-1918,apoi au tras neobolsevicii din R. Moldova intre anii 1991-1994.Comunistii din Romania l-au tinut intr-un borcan cu formol pana in decembrie 1989.Fesenistii,astia care tin mana la portofelui de la piept, iar au pus tunurile pe imnul national.Au tras in versuri si au gaurit numai o strofa,strofa cu Traian.Onimica toata ! Ce aveti mai cu Imnul Romanilor ? Sa-i fie tarana usoara !