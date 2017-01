Ziua Distinşilor Vizitatori la Proof of Principle

Ziua Distinșilor Vizitatori la Proof of Principle

Șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, a participat, vineri, la Ziua Distinșilor Vizitatori, organizată la baza Mihail Kogălniceanu, unde a urmărit exerciții demonstrative organizate de subunități mixte româno-americane. Ulterior, generalul David McKiernan, comandantul forțelor terestre americane din Europa (USAREUR), și generalul-locotenent Teodor Frunzeti, șeful Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT), au susținut un briefing de presă la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde se desfășoară exercițiul bilateral Proof of Principle. Din nefericire, conferința de presă s-a desfășurat într-o atmosferă destul de tensionată, ca urmare a incidentului petrecut în dimineața de vineri în Irak, unde un caporal român a fost ucis, iar alți cinci răniți grav după ce un transportor amfibiu blindat românesc a sărit în aer după ce a trecut peste un dispozitiv explozibil artizanal. De altfel, declarația de presă a gen. McKiernan (revenit la Kogălni-ceanu după aproape o lună) a început cu condoleanțe transmise familiei caporalului Ioan Grosaru și forțelor armate române. Generalul american a reamintit, apoi, că „Statele Unite sunt recunoscătoare României că trupele sale le sprijină în zonele de conflict din Irak, Afganistan și Kosovo". Comandantul USAREUR a precizat că, în această fază a exercițiului, la baza de la Kogălniceanu au ajuns ofițeri superiori români, americani și bulgari pentru a observa cum se antrenează împreună militarii români și americani. McKiernan nu a uitat să menționeze că prezența forțelor americane atât la Kogălniceanu, cât și la Babadag (unde se desfășoară antrenamentele) înseamnă și investiții, atât în facilitățile militare, cât și în obiective civile. Mai mult, generalul american a povestit presei că, joi seară, s-a întâlnit cu prefectul județului Constanța și primarii din localitățile direct „afectate", cărora le-a explicat pe larg beneficiile prezenței americane în zonă. Șeful SMFT, gen.lt. Frunzeti, a detaliat: „Acest exercițiu s-a desfășurat pe trei paliere: la nivel de companie - în care s-au antrenat, practic, soldații români și americani; apoi la nivelul statului major al batalionului și la cel imediat superior, la nivel de stat major al Joint Task Force - East. Proof of Principle a creat o mai mare deschidere în comunitatea locală față de prezența americană, iar proiectele destinate comunității locale ce vor fi desfășurate de către armata americană vor ajuta la rezolvarea unor probleme sociale pe plan local".