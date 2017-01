Ziariştii invitaţi la RoDelta 2009 au fost priponiţi într-un ţarc, sub paza jandarmilor

Sub înaltul patronaj al IMO și Comisiei Europene

Ziariștii invitați la RoDelta 2009 au fost priponiți într-un țarc, sub paza jandarmilor

În ziua de 7 mai 2001, la ora 11,15, mă aflam, în calitate de ziarist, în cabina lui „Zimbru 4“, alături de comandantul George Drăghici și alți câțiva membri ai echipajului. Remorcherul participa la acțiunea de salvare a tancului petrolier „Mesta“, sub pavilion bulgăresc. Pe nava de 75.000 tdw avusese loc o explozie, la 5 mile de capătul digului de nord. Jurnalism la buza catastrofei Situația era dramatică. Din cei 34 de membri ai echipajului, 27 de marinari au fost salvați de vedeta „Nr. 28“ a Gărzii de Coastă. Alți 5 au refuzat să coboare de pe navă. Din mare a fost recuperat cadavrul unui marinar, iar altul a fost dat dispărut. Sinistrul a dus la mobilizarea unei forțe navale, cum rar se mai văzuse până atunci în rada portului Constanța. Circa 20 de unități navale aparținând Gărzii de Coastă, Grupului de Intervenții și Salvare Navală, Petromar, Coremar, CN APMC, Pilot Service, Agigea Pilot, Atlas Pilot și Meg Maritim au acționat în zonă. În timpul acelor evenimente teribile, presa s-a aflat în mijlocul evenimentelor. Ziariștii au putut relata chiar de la fața locului, din apropierea navei în flăcări despre dezastru, despre operațiunile de salvare a echipajului și de stingere a incendiului, despre eforturile extraordinare ale salvatorilor, ale autorităților. A fost un moment de transparență totală. Ca oile, în strungă La distanță de peste 8 ani de la catastrofa navală, compania Rompetrol Rafinare a găzduit operațiunea regională RoDelta 2009, un exercițiu maritim de mare anvergură, „regizat” și coordonat de Autoritatea Navală Română și desfășurat sub patronajul Organizației Maritime Internaționale - IMO, al Comisiei Europene, Comisiei Mării Negre și Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă. Ziariștii au primit invitații la eveniment, cu promisiunea că vor putea urmări de pe mare operațiunile de salvare și de intervenție în caz de poluare. Aveau să constate că au fost trași pe sfoară. Cei circa 25 de reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale au fost închiși într-un țarc de oțel, de la marginea unui teren viran, sub paza a zece jandarmi, plătiți din banii publici să se ocupe cu probleme serioase, în timp ce o mulțime de „observatori” era îmbarcată pe câteva nave. Doar un scenariu În împrejmuirea metalică, jurnaliștii au avut „libertatea” să citească scenariul exercițiului și să-și imagineze cum s-au derulat evenimentele, în realitate. În prospect scrie că, pe data de 26 august 2009, la ora 11, nava „Utopia”, aflată sub operațiuni de descărcare în Midia Maritim Terminal, la monoboy, la 14 mile de portul Constanța, a fost lovită de nava „Ovidius”. În urma impactului, 2 marinari de pe „Ovidius” au căzut peste bord, iar unul a fost rănit grav. „Utopia” era încărcată cu petrol siberian. Din cauza coliziunii s-a produs o deversare majoră, de circa 5.000 tone. 4 marinari au căzut în mare și 2 marinari au fost răniți. De pe nave s-a lansat semnalul de pericol și autoritățile au început să intre în alertă. Rând pe rând au fost activate planurile de intervenție, mai întâi cel local, apoi cel național și, în cele din urmă, cel regional. În operațiuni au fost implicate o mulțime de autorități și companii, inclusiv din Georgia și Turcia, un număr de 10 nave, 7 ambarcațiuni, 4 elicoptere, 2 avi-oane și o mulțime de echipamen-te pentru depoluare. Pe uscat, au fost organizate puncte de prim ajutor pentru răniți. Scenariul mai cuprinde detalierea operațiunilor pe minute, pe parcursul celor 5 ore ale exercițiului. În ceață, cu greață Închiși fiind în țarcul de pe uscat, ziariștii n-au avut cum să constate dacă scenariul a fost respectat sau nu, dacă forțele navale și aeriene au acționat ca la carte ori au existat sincope. Starea de apatie generală a fost alungată de sanitarii de la Salvare și de Smurd, care au organizat, cât ai clipi, un punct de prim ajutor. Apoi, de pe mare, a apărut un elicopter, care, parcă de-al dracului, a venit cât mai aproape de țarc, a ridicat colbul până în înaltul cerului și a băgat praful în camerele foto și video de mii și zeci de mii de euro. Aparatul s-a așezat pe sol, la câteva sute de metri de presă și, lângă el, au apărut mașinile de salvare. A urmat o vânzoleală cu brancardieri și medici, după care toți și toate au dispărut. Celelalte trei elicoptere coborâte din cer, cu marinarii „răniți” au fost mai miloase cu presa. Ca să se afle în treabă, polițiștii și jandarmii, au organizat o mascaradă. Unul dintre ei a furat o geantă, ceilalți l-au fugărit, cu pistoalele scoase la vedere, l-au prins și l-au băgat într-o mașină, să-l ducă la secție. Mare chestie! Ce legătură avea cu exercițiul RoDelta 2009 și de ce dracuŽ s-au dat în spectacol sub nasul presei, să-i stârnească greața? La final, drept recompensă că au fost cuminți, ziariștii au fost plimbați pe rând, în grupuri de câte trei persoane, ca pe vremuri șoimii patriei și pionierii, în centrul de comandă al Midia Maritim Terminal, să vadă… niște pupitre de comandă. Un simulacru Potrivit acelui scenariu atât de pedant întocmit, de la centrul de informare publică instituit cu ocazia exercițiului, ar fi trebuit să se transmită două comunicate de presă, la ora 11,40 și la 12,55. Noi, jurnaliștii, eram acolo, dar nu ni s-a înmânat nimic, nici măcar o țidulă, de formă, pentru a simula comunicarea. Era o nouă dovadă de desconsiderare a presei, a opiniei publice, din partea organizatorilor, în contradicție cu declarația făcută în zorii acelei zile, de Valyo Valev, reprezentantul Organizației Maritime Internaționale, care vorbise despre necesitatea informării și a trans-parenței. De la o reprezentantă a organizatorilor aveam să aflăm că proiectata conferință de presă, programată pentru ora 17, era pusă de formă, în program. Era și ea o… simulare. Stimați cititori, exercițiul RoDelta 2009 a fost un test nu doar pentru autorități, ci și pentru presă și opinia publică. Pentru noi, ziariștii, semnificația lui este următoarea: în cazul unui dezastru, instituțiile statului vor încerca să ne țină cât mai departe de evenimente, de adevăr. Vor da publicității doar ceea ce le convine, împiedicându-ne să ne îndeplinim misiunea de a informa obiectiv opinia publică. În cadrul exercițiului RoDelta 2009, am avut de-a face cu un simulacru de transparență. Dacă aceasta a fost una dintre țintele sale, vă dau cuvântul că a fost atinsă!