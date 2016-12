Zi cu emoţii pentru Sebastian Ghiţă

Zi cu emoții pentru Sebastian Ghiță

Ştire online publicată Joi, 30 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul Sebastian Ghiță s-a prezentat azi la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde se desfășoară primul termen al dosarului în care a fost trimis în judecată pentru că l-ar fi mituit pe fostul primar al municipiului Ploiești Iulian Bădescu.La acest prim termen, desfășurat în cameră preliminară, judecătorii vor decide dacă mențin măsurile preventive dispuse în acest dosar, respectiv control judiciar pentru Sebastian Ghiță, scrie Agerpres."Am venit să depun o cerere, dosarul a ajuns la instanță ieri. Astăzi a intrat pe ordinea de lucru și cred că va dura ceva timp până când se vor formula apărările, se vor desfășura activități în acest dosar (...) Echipa de baschet, o chestiune cu care mă mândresc, 15 ani în care s-au făcut lucruri frumoase, performanță (...) În tot ceea ce am făcut acolo la Ploiești am încercat să nu încalc legea și să nu folosesc bani publici. Suportul către echipa care nu este a mea a fost acordat de primărie, pentru că doreau și dânșii să participe. Fenomenul era foarte bine văzut în Ploiești și orice primar încearcă să se lipească de elementele cu popularitate ridicată", a spus Sebastian Ghiță la intrarea în sediul instanței.Sebastian Ghiță a fost trimis miercuri în judecată, sub control judiciar, pentru dare de mită, instigare la abuz în serviciu având drept consecință obținerea pentru altul a unui folos necuvenit și spălare de bani, iar Iulian Bădescu, în prezent aflat în stare de arest în altă cauză, este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu având drept consecință obținerea pentru altul a unui folos necuvenit.