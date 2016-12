Zeci de emigranţi prinşi la frontiera României. Vezi cum au încercat să se ascundă de poliţişti!

Zeci de emigranți prinși la frontiera României. Vezi cum au încercat să se ascundă de polițiști!

Potrivit polițiștilor de frontieră, sâmbătă dimineață, orele 09.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, s-a prezentat pentru a ieși din țară Alin Gheorghe A., în vârstă de 42 de ani, din Alba, care conducea un automarfar marca Renault, înmatriculat în Italia și transporta 19,8 mc. lemn de foc paletizat pentru o firmă din Italia.La control, polițiștii au descoperit ascunși printre lemne șapte bărbați. Din cercetări a rezultat că persoanele descoperite sunt șase cetățeni pakistanezi și un cetățean libian, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani. Toate cele 7șapte persoane au depuse documente de solicitanți de azil în România. Persoanele în cauză au declarat că s-au suit în automarfar într-o parcare a unei benzinării de lângă municipiul Arad. Șoferul a declarat că nu cunoaște persoanele din remorcă și nici nu știe când acestea s-au urcat în camion. Polițiștii de frontieră au întocmit celor șapte persoane lucrări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.De asemenea, în același punct de trecere a frontierei au mai fost depistați alți 11 emigranți. Marian T., în vârstă de 40 de ani, din jud. Dâmbovița, care conducea un automarfar marca DAF, înmatriculat în România și transporta 22.720 kg. silicon de la o firma din România în Germania s-a prezentat pentru trecerea graniței. La controlul de frontieră efectuat au fost descoperite și reținute nouă bărbați ascunși în compartimentului marfă, iar trei bărbați ascunși lăzii pentru europaleți sub șașiul automarfarului.Din cercetări a rezultat că persoanele descoperite sunt opt cetățeni algerieni și trei cetățeni marocani și un cetățean tunisian, cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani, toți având documente de solicitanți de azil în România. Ei au declarat că s-au suit în automarfar într-o parcare de lângă municipiul Arad ajutați de către un cetățean solicitant necunoscut.Șoferul a declarat că nu cunoaște persoanele din remorcă și nici nu știe când acestea s-au urcat în camion. Polițiștii de frontieră au întocmit celor 12 persoane lucrări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.* * *Un alt caz a fost depistat în același punct de trecere. Cetățeanul polonez Andrzej Stanislaw W., în vârstă de 41 de ani, șofer pe un ansamblu de vehicule cap tractor și semiremorcă înmatriculate în Polonia. Conform documentelor de însoțire a mărfii, acesta transporta 193.800 pachete materiale plastice de la o firmă din Câmpulung Muscel în Polonia.La controlul compartimentului marfă au fost descoperiți șase bărbați.Din cercetări a rezultat că persoanele descoperite sunt cinci cetățeni marocani și un cetățean algerian, cu vârste cuprinse între 23 și 42 de ani, toți având documente de solicitanți de azil în România. Șoferul a declarat că nu cunoaște persoanele din remorca și nici nu știe când acestea s-au urcat în camion. Polițiștii de frontieră au întocmit celor șase persoane lucrări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.