„Zeci de constănţeni contestă zilnic, în instanţă, ridicarea sau blocarea maşinilor“

Șeful Poliției Locale, Daniel Bratu:

„Zeci de constănțeni contestă zilnic, în instanță, ridicarea sau blocarea mașinilor“

Directorul Poliției Locale Constanța, Daniel Bratu, s-a aflat, ieri, în redacția Cuget Liber, pentru a răspunde întrebărilor semnalate de cititori. Cu această ocazie, șeful polițiștilor locali din Constanța a vorbit despre mașinile ridicate sau blocate, dar și despre cât de des contestă în instanță constănțenii aceste operațiuni.„De unde s-a ajuns la suma de 600 lei pentru ridicarea autovehiculului?” sau „Ce faceți în cazul mașinilor parcate pe trotuare?” au fost printre cele mai comune întrebări trimise de cititorii Cuget Liber pe adresa redacției sau în articolul postat acum câteva zile, în care se anunța vizita directorului Poliției Locale Constanța. În urma sesizărilor primite de la cetățeni, Daniel Bratu a promis că va face operațiunile și în zonele indicate de cititori. - Vă rog să ne comunicați cum s-a ajuns la suma de 600 lei pentru ridicarea unui autotu-rism? - Primăria depune eforturi susținute pentru asigurarea unui trafic rutier cât mai fluent pe prin-cipalele bulevarde ale municipiului. Referitor la cuantumul stabilit pentru efectuarea activității de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor, Poliția Locală nu a stabilit niciun fel de tarif, acesta fiind stabilit prin procedura de atribuire a activității respective de către câștigătorul licitației.- Am cheie de desfăcut caracatița luată de pe internet. Două caracatițe am avut, le-am desfăcut, le-am băgat în portbagaj și asta este. Cine poate să dovedească ce am făcut? - Activitatea desfășurată dovedește caracterul deosebit, prin încălcarea premeditată a prevederilor legale. Toate activitățile de blocare a roților sunt materializate prin fotografii, iar toate vehiculele împotriva cărora s-a luat măsura sunt trecute într-o bază de date. Cunoaștem situația scoaterii blocatorilor, dar pentru că sistemele respective nu aparțin Primăriei, ci operatorului care execută activitatea, acesta este îndreptățit să sesizeze instanța de judecată cu privire la însușirea blocatorului, noi punând la dispoziție probele. - Cât de des contestă con-stănțenii în instanță ridicarea sau blocarea autovehiculului? - Sunt extrem de multe. Din această cauză a trebuit să înființăm un compartiment întreg, cu persoane care să se ocupe exclusiv de această ramură. Zilnic ne vin 10-15 contestări. Însă procentul celor care câștigă este foarte mic. Maxim 5% dintre cei care contestă câștigă în instanță, dar asta pentru că se strecoară greșeli ale agentului constatator, de exemplu în procesul verbal de constatare. Agentul, fiind foarte presat, uneori mai omite sau completează greșit. Însă aceste cazuri sunt foarte rare.- Pe strada Soveja colț cu Primăverii se parchează pe prima bandă, deși parcarea este pe malul lacului. Pe aceștia nu-i vede nimeni? - Din păcate, resursele umane de care dispune Poliția Locală nu pot asigura un serviciu permanent în toate locurile din municipiu, unde prezența polițiștilor locali ar fi necesară. Pe un singur schimb își desfășoară activitatea între șapte și nouă polițiști. Cu referire la zona menționată, pot afirma și dovedi că au fost dispuse măsuri de ridicare și de blocare a mașinilor staționate neregulamentar.- Se parchează pe trotuare, blocând tot trotuarul, astfel că nu mai pot trece pietonii. De exemplu, pe strada Mircea cel Bătrân, în fața hotelului Ibis, deși trotuarul este foarte lat, se intră cu mașina până la spațiul verde. Cum se poate reglementa situația de acest fel? - În ultima vreme, la dispeceratul Poliției Locale vin tot mai multe sesizări pe această temă, fapt pentru care ne vedem nevoiți să intervenim. Din păcate, acest lucru îl putem face în limita personalului de care dispunem. În urma sesizării dumneavoastră, pot să vă asigur că vom demara această operațiune și în zona indicată.