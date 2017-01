Zece ani de când avem fregate T22

În acest an, se împlinește un deceniu de când România a devenit membru NATO și, tot în acest an, sărbătorim zece ani de la intrarea fregatelor T22 în serviciul Forțelor Navale. Dintre schimbările produse de acest statut în Forțele Navale, putem menționa intrarea în serviciul nostru a fregatelor tip T22, botezate „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”, în anul 2004, respectiv 2005. Prima misiune sub conducerea NATO, la care au participat marinarii militari, a fost Active Endeavour din Marea Mediterană, în anul 2005. De atunci, în fiecare an, cele două fregate au fost prezente în Marea Mediterană.