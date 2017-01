Zece ani de Aeromania, la Tuzla. Invitat special: cel mai în vârstă pilot român

Aeroportul Tuzla găzduiește, în acest an, cea de-a zecea ediție a show-ului românesc „Aeromania”. A doua zi a lunii iulie este data la care publicul iubitor de aviație are ocazia să privească un spectacol aerian de excepție, unde adrenalina și senzațiile tari sunt cuvintele de ordine. În acest an, evenimentul este cu atât mai așteptat cu cât îl va avea ca invitat special pe Nicolae „Mami” Mihăiță, o adevărată legendă a aviației românești, care la cei 80 de ani ai săi se poate mândri cu faptul că este cel mai în vârstă pilot român care încă zboară.Nicolae „Mami” Mihăiță nu a lăsat vârsta să stea în calea pasiunii sale, planorismul fiind pentru el un drog de care nu se poate lipsi. Vă înșelați dacă spuneți că sunt cuvinte prea mari. „Mami” zboară de peste 60 de ani, „din instinct, așa ca o pasăre”, cum lui însuși îi place să afirme. Senzația de libertate pe care o primește în dar de la pilotat îl ambiționează să participe în continuare la competițiile naționale, unde este obișnuit cu podiumul câștigătorilor.Un necunoscător va sta mereu cu sufletul la gură privind acrobațiile lui Nicolae Mihăiță. Cei care pilotează, însă, au auzit de „Mami” și mai ales de viața sa fasci-nantă, povestită cu admirație și respect în breaslă. O viață ce are și capitole mai puțin fericite, marcate de evenimente triste precum accidentul fiului său, Luci, care s-a prăbușit în timpul unui antrenament cu deltaplanul și a rămas imobilizat în scaunul cu rotile. „Mami” însă continuă să zboare ca și cum ar face asta pentru două persoane.Acum este instructor voluntar la Aeroclubul de planorism și deține recorduri nedoborâte de peste 10 ani. Mii de elevi au zburat pentru prima dată singuri, instruiți de el.În onoarea lui Nicolae „Mami” Mihaiță, Alexandru Mavrodineanu și Mihai Grecea, prietenii, elevii și admiratorii săi au realizat, cu sprijinul HBO Europe, un documentar observațional de 76 de minute: „Omul pasăre”, un film făcut din pasiune, cu pasiune și despre o pasiune.Întâlnirea de la Tuzla, de pe 2 iulie, este una emoționantă pentru toți, în contextul în care directorul aeroportului, Adrian Vasilache, dar și air-boss-ul Mugurel Toma, împreună cu comentatorul mitingului aerian, Andrei Lucescu, sunt doar câțiva dintre cei care au protejat și promovat legenda Nicolae „Mami” Mihaiță.Pentru pasionații de zbor este o ocazie de a pune întrebări și de a-și arăta suportul față de oameni deosebiți și față de poveștile lor care, pe bună dreptate, ar trebui luate drept reper în viață de mulți dintre noi.