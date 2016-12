„Zebrele” ucigaşe din Constanţa

3

Cand pleaca Dancu ?!?

Am mai spus-o: trebuie incercat si cu o alta conducere la Politia Rutiera! Filfizonul de Dancu nu stie decat sa se planga ca nu are politisti / mijloace tehnice / etc..., dar pe timpul verii efectivele de polititsti sunt crescute insa sistemul spagii / relatiilor instaurat de acest golan (Dancu) isi arata urmarile. Amintiti-va numai faptul cum a fost tratat golanul de Nicusor Constantinescu cand de beat ce era, a adormit in intersectie la Capitol... Cand dracului scapam de acest bisnitar Dancu ???