Week-end "îmbibat" în alcool pentru şoferii constănţeni

Week-end "îmbibat" în alcool pentru șoferii constănțeni

Poliția Română a organizat, week-end-ul trecut, în toată țara, o amplă acțiune pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. În ultimele trei zile, au fost constatate peste 300 de infracțiuni și au fost depistați 189 de șoferi conducând după ce au băut alcool sau sub influența substanțelor psihoactive.La Constanța, pe lângă șoferii care au fost prinși băuți la volan, polițiștii au oprit și conducători auto care nu aveau permis sau aveau dreptul de conducere anulat.Astfel, un tânăr de 26 de ani, din Băneasa, a fost prins, ieri, în timp ce conducea în localitate sub influența băuturilor alcoolice. Tot ieri, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Topraisar l-au depistat pe un bărbat, în vârstă de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 395, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În week-end, oamenii legii au depistat un bărbat de 38 de ani, care conducea în localitatea Mihail Kogălniceanu fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.De asemenea, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe bulevardul 1 Mai din municipiu, un bărbat de 31 de ani care conducea un autoturism deși nu avea permis de conducere.v v v„Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice riscă și închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge”, vă recomandă Poliția Română.