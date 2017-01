Vroiau să-şi recunoască faptele, însă judecătorii nu i-au ascultat

Culmea justiției

Vroiau să-și recunoască faptele, însă judecătorii nu i-au ascultat

Discuții aprinse, ieri, în sala de judecată a Tribunalului Constanța, într-un proces care vizează judecarea a 20 de persoane acuzate de infracțiuni informatice. Mulți dintre suspecți se află în stare de arest preventiv și vroiau să se „înțeleagă” cu judecătorii, în sensul de a-și recunoaște faptele pentru a beneficia de reducerea pedepsei cu o treime. Însă faptul că unul dintre inculpați a lipsit și nici nu a fost reprezentat de un avocat, le-a cam dat peste cap toate planurile. În lipsa acestuia, magistrații au vrut să amâne dosarul, ceea ce însemna ca arestații să se întoarcă în celule. Avocații au solicitat totuși instanței să constate că persoanele pe care le apără sunt de acord să-și recunoască vina pentru a beneficia de reducerea pedepselor pe care le riscă cu o treime. Însă judecătorii nu au fost de acord să demareze procesul în lipsa inculpatului. Discuțiile aprinse au făcut ca amânarea acestui dosar să dureze aproximativ o oră. O parte din cei 15 inculpați care sunt arestați în acest dosar au formulat cereri de eliberare provizorie sub control judiciar, spunând că nu mai există riscul să zădărnicească aflarea adevărului în condițiile în care dosarul a ajuns deja pe masa judecătorilor. Magistrații au rămas să se pronunțe cu privire la aceste cereri. Amintim că 20 de indivizi sunt acuzați că fac parte dintr-o rețea specializată în infracțiuni informatice, care a prejudiciat numeroși clienți ai „Bank of America” cu un milion de euro. Procurorii spun că, în cursul anului trecut, cei 20 de hackeri români au creat mai multe clone ale unor pagini web aparținând „Bank of America”, după care au trimis către clienții instituției bancare e-mail-uri prin care le solicitau acestora să acceseze un link și să completeze un formular cu toate datele cerute (nume, data nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, număr card, data expirării și codul PIN).