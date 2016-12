Vreţi să apelaţi 112? Atenţie!

Vreți să apelați 112? Atenție!

Ştire online publicată Joi, 11 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare an pe 11 februarie este sărbătorită Ziua Europeană a numărului unic „112”. Numărul unic de apel 112 este număr telefonic gratuit, pus la dispoziția cetățeanului de către toți operatorii de telefonie fixă sau mobilă, pentru situațiile de urgență ce amenință siguranța cetățeanului și a bunurilor acestuia, siguranța națională și alte cazuri prevăzute de lege. Militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență atrag atenția cetățenilor cu privire ce înseamnă o urgență.„Situația de urgență înseamnă un eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare și intensitate amenință viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate, sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate.Glumele proaste – de cele mai multe ori opera unor minori puși pe șotii - determină mișcări de trupe și eforturi logistice impresionante. Lipsa de educație civică a populației și un anumit grad de inconștiență sunt motivele pentru care multe apeluri la numărul unic 112 s-au dovedit a fi alarme false. Cei puși pe șotii trebuie să știe că pentru astfel de fapte, aparent nevinovate, legea prevede pedepse foarte aspre. Convorbirile efectuate în sistemul 112 sunt înregistrate, iar determinarea automată a numărului și locației urgențelor permite identificarea apelurilor false. Numărul 112 este numai pentru urgențe medicale sau situații când sunt puse în pericol viața și bunurile cetățenilor”, spun pompierii.Ce trebuie să facă când suni la 112Regulile pe care trebuie să le urmați atunci când apelați 112 sunt următoarele:- încercați să vorbiți clar și concis. Spuneți operatorilor ce se întâmplă și de ce aveți nevoie;- furnizați operatorilor 112 cât mai multe informații despre evenimentul respectiv. De exemplu, în cazul unui accident rutier, specificați cu exactitate numărul mașinii, locul unde s-a produs accidentul, numărul total al persoanelor implicate în accident, dacă sunt scurgeri de carburant pe carosabil, dacă persoanele sunt blocate în autovehicul, dacă sunt conștiente sau inconștiente. Oferiți informații reale și nu exagerați situația! Nu închideți niciodată telefonul la 112, decât dacă vi se spune s-o faceți!- precizați cât mai exact locația în care s-a produs situația de urgență sau cel puțin amplasați incidentul într-o anumită zonă. Dacă vă aflați într-o zonă necunoscută și nu știți adresa, căutați câteva puncte de reper care ar putea să ajute la stabilirea locației (intersecții, clădiri semnificative etc.);- amintiți-vă că ajutorul dumneavoastră poate fi vital în salvarea unei vieți;ATENȚIE! Un apel fals poate împiedica sau întârzia o ambulanță sau o mașină de pompieri să ajungă la tine sau la cineva drag ție! Un minut contează în salvarea vieții!