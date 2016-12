Vrei să te angajezi la penitenciar? Uite ce trebuie să faci!

Administrația Națională a Penitenciarelor recrutează prin unitățile subordonate (Penitenciarul Poarta Albă) pentru sesiunea de admitere 2011, candidați pentru instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Perioada de recrutare a început în luna martie, iar data limită diferă la fiecare instituție în parte. Astfel, în instituțiile de învățământ universitar la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Facultatea de Poliție, specializarea „Ordine și siguranță publică” - penitenciare, sunt 45 de locuri pentru bărbați și femei. Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București, Facultatea de Informații, recrutează tineri pentru următoarele specializări: psihologie (informații) cinci locuri pentru bărbați și șapte locuri, tot pentru bărbați, în cadrul specializării Studii de securitate și informații. Institutul Medico - Militar București pune la bătaie 15 locuri. Mai precis, specializările Facultatea de Medicină (10 locuri, bărbați și femei) și Facultatea de medicină dentară (cinci locuri, bărbați și femei). Totodată, și Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, Sibiu, Facultatea de Management Militar, recrutează candidați pentru următoarele domenii de licență: Științe Militare și Informații, specializarea Management economico - financiar cu 10 locuri pentru bărbați și femei și Științe Administrative, specializarea Administrație Publică ce are 10 locuri pentru femei și bărbați. Academia Tehnică Militară București recrutează tineri pentru Facultatea de Megatronică și Sisteme Integrate de Armament, specializarea Construcții și fortificații (cinci locuri bărbați și femei). În cadrul acestei academii, și Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare, cu specializările Transmisiuni și Calculatoare și Tehnologia Informației, are cinci locuri pentru femei și bărbați, respectiv opt locuri pentru bărbați și femei. În cadrul instituțiilor de învățământ postliceal, Școala Militară de Maiștrii militari și subofițeri a Forțelor Navale Terestre “Basarab I” - Pitești pune la bătaie 10 locuri pentru femei și bărbați la specializarea Auto, cinci locuri pentru femei și bărbați la Tehnică de Comunicații și 10 locuri pentru ambele sexe la specializarea Construcții. Totodată, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna are 170 locuri pentru bărbați, și 30 de locuri pentru femei. Informații suplimentare se pot obține la sediul Penitenciarului Poarta Albă, Biroul Resurse Umane (0241.853.777) sau pe pagina de web a penitenciarului www.penitenciarulpoartaalba.ro. Informații privind probele de concurs și metodologiile de desfășurare a concursurilor de admitere se pot obține pe paginile de web ale Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul și Ministerului Apărării Naționale, în funcție de locurile pentru care se optează.