Vrei să devii poliţist? Acum este timpul să iei o decizie!

coercitie

O mare curiozitate post-decembrista in etapa de efervescenta democratica si emulatie europeana.Scade numarul locurilor de munca in aproape toate sectoarele economiei si creste numarul locurilor de munca in institutiilor coercitive ale Romaniei.;armata,politie,jandarmerie,SPP,informatii,contrainformatii,SRI.Daca guvernantii se plang ca raportul angajati -pensionari face ca pensiile sa mearga in carje,de ce nu se pune problema si in raportul dintre cei care lucreaza in sfera producerii de valori si,birocrati , fortele de coercitie?