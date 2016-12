Vor să cureţe pieţele din Constanţa de bişniţarii de ţigări

1

prostela

Astia actioneaza de foarte mult timp,si mai ales la vedere. Ii gasim, peste tot si ne folosim de serviciie lor ( ca de ! e mai ieftin) Sint figuri pe care noi constantenii le stim de ani de zile ,unii au chiar clientela lor ,dar NUSINT STIUTI de oamenii legii Cirdasia dintre ei est clara, doar asa, cite o razie plapinda de ochii lumii.Daca s-ar vrea se poate merge pe fir pina la fabrica de tigari ! Acum citiva ani,nu prea multi am fost la muzeul de arheologie si asteptind priveam pe geam.Prin piata misunau bisnitarii dar si multi clienti si am vazut cum distribuiau marfa din portbagajele a trei masini.La un moment dat a aparut o masina a politiei, toti s-au indreptat spre ea facind un scut iar unul a pus pe bord un pachet ce parea a fii cu bani,apoi masina demarat in tromba ,unghiul de vedere a fost perfect .Alt caz vazut a fost in statie la piata Unirii cind dupa un colt, un politai o admonesta pe o tiganca ca a intirziat cu darul,ea saraca se jura ca nu a avut vinzare eu fiind din intimplare pe latura cealalta a coltului .Cine nu vrea nu surprinde faze ca astea.Cred ca toata marfa este a retelelor sefilor politiei de frontiera,a vamei sub ,,protectia,,celei locale.Atunci despre ce vorbim ? despre prosteala?