Vor munci pe rupte, însă nu vor fi plătiţi suplimentar

Vor munci pe rupte, însă nu vor fi plătiți suplimentar

Ieri, la sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța a avut loc o conferință de presă pentru semnarea protocolului în perioada estivală dintre IJJ și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării.„În județul Constanța sunt nu mai puțin de 684 de situri arheologice, iar în fiecare vară aproximativ două milioane de turiști vin pe litoral. Noi ne dorim protecția turiștilor, inclusiv a celor care sosesc cu vasele de croazieră. Vrem să gestionăm foarte bine această situație și avem pregătiți aproximativ 150 de jandarmi pentru sezonul estival care urmează. An de an am creat noi dispozitive pentru a fi aproape de turiști. Și în acest an vom disloca efective pentru a gestiona situația, însă cei de la Asociație ne vor anunța de dinainte despre fluxul de turiști. Considerăm că este începutul unei colaborări eficiente. Jandarmii vor merge, în această vară, în patrulare în uniformă, însă vor exista și jandarmi care vor merge sub acoperire atunci când situația o va cere și vor exista informații cu privire la potențiale amenințări”, afirmă inspectorul șef al IJJ, Costică Cojoc.„Noi, operatorii de turism, suntem preocupați să asigurăm prevenirea și o mai bună monitorizare a ordinii publice. Ideea de a semna un protocol a venit din partea inspectorului șef Costică Cojoc, însă considerăm că va fi o colaborare frumoasă, din care fiecare va avea ceva de câștigat. Dacă vom reuși să anunțăm din timp grupurile organizate, jandarmii vor avea timp să se organizeze cu efective, astfel încât să reușească să prevină anumite fapte. Consider că este nevoie de jandarmi în primul rând în stațiunile turistice, însă și pe turismul de croazieră și la principalele evenimente. Constanța este singurul județ din țară în care s-a semnat un asemenea protocol”, precizează Corina Martin, președintele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării.Inspectorul șef a ținut să precizeze că jandarmii vor avea același salariu și nu vor fi plătiți suplimentar.