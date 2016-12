"Vor căuta ofiţerii sub acoperire care au lucrat în operaţiune. Se vor răzbuna!"

5

Se simte frica, nu se comenteaza prea mult !

Traficul de droguri este coordonat in secret de cele mai mari corporatii care, la prima vedere fabrica bunuri de larg consum.Au laboratoare secrete, au informatori in structurile politienesti, au ramificatii in structurile politice, financiar bancare, juridice. Ei sunt reprezentantii Diavolului pe Terra ! Destinatia finala era Olanda, tara care nu vrea Romania in spatiul Shengen, tara care ne blameaza in toate forurile, tara care s-a infiltrat puternic in marile investitii cu fonduri europene la Constanta, au o influienta puternica in portul Constanta. Cine le faciliteza afacerile in Romania ? Raspunsul corect este Mafia ! Sunt sigur ca un mare om competent le-ar putea veni de hac aici la Constanta. Eu il numesc simbolic Corado Catani de Constanta, numele lui real, este domnul procur Teodor Nita, dar trebuie ajutat s-o faca, se ofera oare cineva din structurile puterii politice actuale sa-i confere acestui domn procuror toate mijloacele materiale si financiare sa sa poata lupta cu Mafia ? Este omul potrivit pentru asemenea actiuni, este puternic, inteligent, cinstit si corect. Fac un apel pe acesta cale catre domnul Presedinte Iohannis, dati-i domnule Presedinte acestui om mijloacele necesare si o sa vedeti rezultatele pe care le dorim cu totii. Apoi, modificati legislatia, in sensul ca, traficul de droguri sa fie aspru pedepsit. Reintroducerea pedepsei cu moartea si executia in direct la televizor. Nu sunt sadic, dar, copii consumatori de droguri mor si producatorii, care nu sunt si consumatori, se imbogatesc. Ce fac ei cu banii obtinuti din traficul de drogori ? Cumpara oameni cu functii mari sa-i sprijine, reinvestescin materiile prime si maresc astfel productia. Ciclul se repeta, oamenii mor si ei produc in continuare, traiesc in mare lux, au influinte politici, juridice, politienesti, si copii mor. Nu poate exista mila pentru producatorii de droguri, nu pot exista drepturile omului pentru acesti criminali. Trebuie excutati cu singe rece ! Felicitari celor care au actionat sub acoperire, sunt mindru de ei, chiar daca nu-i cunosc, sunt oameni puternici, cinstit si corecti, viteji si curajosi, care vor iesi la pensie cu o pensie de kko, c-asa e legislatia la noi, de kko ! Bravo vitejilor, succes la capturi, nimicitii, lichidatii, decimatii pe producatorii de droguri, iar pe traficantii, transportatori ardeti-i de vii si trimiteti-i in Iad, acolo e locul lor !