„Vom face cozi să audiem hoţii, tâlharii şi criminalii!“

Polițiștii constănțeni nu văd cu ochi buni noile camere de anchetă

„Vom face cozi să audiem hoții, tâlharii și criminalii!“

În filmele polițiste, suspecții sunt audiați în încăperi speciale, antifonate și cu sistem audio-video de supraveghere. Astfel de camere de anchetă ar trebui să existe și în secțiile de poliție din țara noastră, conform noii legislații penale. Poliția este însă prea săracă, spun oamenii legii care lucrează în dosare penale, și astfel de camere de audieri nu ar face decât să îngreuneze anchetele.Tehnica modernă trebuie să ia locul pixului în secțiile de poliție. Noua legis-lație penală, intrată în vigoare la începutul acestui an, impune ca hoții, tâlharii sau criminalii să fie audiați în camere speciale de anchetă, iar declarațiile lor să fie înregistrate video și audio. Polițiștii constănțeni, deși spun că orice îmbunătățire este binevenită, sunt nemulțumiți: „La volumul imens de dosare pe care îl avem de soluționat, și cu o singură astfel de cameră de anchetă pe secție sau pe oraș, vom face cozi să audiem infractorii?!”.Poliția Constanța are două camere de anchetă Legislația penală intrată în vigoare la începutul lunii februarie impune, printre altele, modernizarea sistemului juridic din țara noastră. Nu mai este suficient ca declarațiile date de infractori, victime sau martori să fie consemnate olograf, pe coli de hârtie. Ci, pe lângă această modalitate de luare a declarației, noul Cod de Procedură Penală stipulează: „În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audio-video”. Ceea ce înseamnă că suspecții - fie că sunt hoți din autoturisme, din locuințe, tâlhari sau criminali, dar și victimele și martorii acestor infracțiuni, trebuie să fie audiați în încăperi cu această destinație, care trebuie să fie dotate cu sisteme video-audio, cu pereți izolați fonic, cu mese fixe etc. Până în prezent, sunt puține inspectorate de poliție în țară care au astfel de încăperi; iar Poliția Constanța se numără printre acestea, dispunând de două astfel de camere de anchetă, în sediul de pe B-dul I. C. Brătianu. Intenția este ca la nivelul fiecărui municipiu să există măcar o astfel de cameră de audieri. Astfel, Dumitru Coarnă, vicepreședin-te al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), a precizat pentru „Cuget Liber”: „S-au declanșat proceduri pentru ca, până la finele lunii mai, să fie cel puțin una sau două astfel de camere de audieri la nivelul fiecărui municipiu, pentru a se respecta prevederile noii legislații penale. În mod normal, ar trebui să fie astfel de încăperi în fiecare unitate de poliție, dar lipsesc fondurile”.De ce nu vor polițiștii camere de anchetă moderne În schimb, surse din rândul polițiștilor constănțeni, care de zeci de ani rezolvă dosare penale, susțin că realizarea acestor camere este „o idee bună doar pe hârtie!”. În practică, însă, vor încurca mai mult activitatea de cercetare penală. „Noi avem aceeași oameni care fac cercetări și în dosarele de furt, și în cele cu violență. Acum, audiem fiecare în birourile noastre, pe unde avem loc. Dar, dacă se va impune să audiem doar în aceste camere de anchetă, vom sta la coadă cu hoții sau tâlharii? Nu vom mai audia pentru că încăperea este ocupată de colegul, care poate să stea și două - trei ore sau mai bine cu un suspect? Da, facem programări, dar acestea nu pot fi respectate întotdeauna! Apoi, țelul nostru este să-i prindem pe hoți cât mai repede după comiterea unei fapte și să-i ducem în fața Justiției în cel mai scurt timp. Cum putem să facem o planificare pentru o încăpere, dacă avem trei, patru suspecți sau mai mulți de audiat într-o singură zi?”, și-au exprimat nemulțumirea polițiștii care lucrează în dosare penale. De altfel, deși noua prevedere a intrat în vigoare la începutul lunii februarie a anului curent, în secțiile de poliție nu s-au schimbat prea multe în ceea ce privește audierea suspecților. Aceștia dau declarații în continuare în fața unor birouri învechite, cele mai multe aduse de anchetatori de acasă. Cum tot de acasă și-au adus, în ultimul timp, și reportofoanele sau camerele video, în încercarea de a respecta, într-un fel, stipularea legislației penale, ca audierea infractorilor să fie înregistrată video și audio.