Voia să facă bani prin METODA ACCIDENTUL! Golanul, săltat de poliţişti

Voia să facă bani prin METODA ACCIDENTUL! Golanul, săltat de polițiști

O femeie din Constanța i-a alertat, ieri, pe polițiștii constănțeni, după ce soțul ei a fost sunat de un individ care i-a spus că fiul a provocat un accident și e nevoie de o sumă de bani pentru a scăpa basma curată.Oamenii legii au organizat o acțiune și l-au prins în flagrant pe un individ care venise să ridice banii. Mădălin Nicolae S., de 26 de ani, din Cluj, a fost reținut pe bază de ordonanță și urmează să ajungă în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.Polițiștii trag un semnal de alarmă și le recomandă cetățenilor să fie prudenți: Verificați IMEDIAT dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier (cereți date despre unitatea medicală, de Poliție sau Parchet unde s-ar afla aceasta și sunați la acea autoritate pentru confirmare); Dacă sunteți contactat de un „binevoitor”, care vă apelează în numele unei rude apropiate, și nu ați putut verifica veridicitatea informațiilor, anunțați IMEDIAT Poliția la numărul de urgență 112 pentru a vă acorda sprijin; Fiți atenți la persoanele cu care intrați în contact aparent întâmplător. Este posibil ca acestea să vă urmărească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră și să afle detalii despre familie sau vecini; Nu primiți în locuință persoane care pretind că sunt de la diverse societăți comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat, comis voiajori etc.), decât după ce ați verificat actul de identitate și legitimația de serviciu. Nu le furnizați acestora informații despre membrii familiei dumneavoastră sau despre vecini; NU DAȚI BANI NECUNOSCUȚILOR SUB NICIUN MOTIV! ÎN SITUAȚII SIMILARE, ÎN CARE VI S-AU SOLICITAT BANI PENTRU A FI SOLUȚIONAT UN ACCIDENT RUTIER SAU PENTRU INTERVENȚII MEDICALE REZULTATE DIN ACCIDENTE, APELAȚII IMEDIAT 112 !! În cazul unui accident, nu există noțiunea de plată a unor despăgubiri, decât în urma unei hotărâri judecătorești în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăți de asigurări; Orice accident/ eveniment de circulație are două variante de soluționare:1) depunerea unei plângeri la unitatea de poliție care se va ocupa mai departe de cazul respectiv;2) înțelegerea amiabilă a părților, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polița de asigurare auto obligatorie;ORICE ALTE VARIANTE SUNT EXCLUSE, IAR DACĂ SUNT PUSE ÎN PRACTICĂ ELE NU SUNT LEGALE; În conformitate cu reglementările în vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav, este de obicei anunțat de persoane oficiale, abilitate să facă acest lucru.