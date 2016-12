Vitezomanii nu mai au scăpare! Poliţia Rutieră pândeşte, de astăzi, dintr-un Jaguar XFR

Vitezomanii nu mai au scăpare! Poliția Rutieră pândește, de astăzi, dintr-un Jaguar XFR

Din luna august, în dotarea Poliției Autostrăzi a intrat un nou autoturism. Este vorba despre un Jaguar XFR, cu un motor de 5 L Supercharged și 510 CP, dotat cu o tehnologie de ultimă generație, care are ca scop monitorizarea traficului rutier și sporirea siguranței în trafic.Autovehiculul este împrumtat Poliției Române pentru o perioadă de jumătate de an, existând posibilitatea de prelungire a acestui parteneriat pe viitor. În acest timp, autoturismul va fi folosit pentru cele trei tronsoane esențiale de autostradă, care sunt și cele mai tranzitate în perioada estivală.Polițiștii mai dispun și de un nou sistem radar, montat pe celălalt bolid din dotarea Poliției Române, un Lotus Evora S, primit anul trecut. Sistemul radar de ultimă oră va fi utilizat pentru prima dată, astăzi. Agenții spun că noul dispozitiv radar este imposibil de detectat de aparatele antiradar, are o rază de acțiune de circa 1.200 de metri și poate fi folosit în orice împrejurare.Pentru ziua de sâmbătă, polițiștii rutieri se așteaptă ca un număr de 100.000 de mașini să tranziteze Autostrada Soarelui în drum către litoral.